百度的自動駕駛MaaS（Mobility as a Service， 出行即服務）平台，能將各種形式的自動駕駛出行服務集成，結合平台策略為用戶推薦合適的自動駕駛出行方式。以上述的迎新春活動為例，百度Apollo部署Robotaxi、Robobus、阿波龍（Minibus）、Apollocop、新物種5種車型，提供接駁點交通、擺渡、遊覽、打掃消毒小車等不同的交通服務。

百度表示，市民可在百度地圖、Apollo Go APP上提前預約自動駕駛出行。汽車、智慧路端、雲端的支撐下，結合自動駕駛MaaS平台與智能網聯能力，Robobus、Robotaxi車內的交互屏幕、Robobus車尾屏上，可看到紅綠燈倒計時、交通事件播報、路口排隊長度等交通信息。此外，用戶在百度地圖等，也可獲得電子圍欄語音播報、信號燈訊息、事件點視頻的呈現等網聯化服務。

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