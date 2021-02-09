證監會指，已在原訟法庭取得針對遠東控股國際前董事總經理兼行政總裁邱達根的取消資格令。

證監會亦取得針對遠東前公司秘書兼財務總監呂鴻光的取消資格令，並終止了其對邱達根的胞兄、遠東前非執行董事邱達偉的法律行動。

根據法庭命令，邱達根及呂鴻光被取消擔任遠東或香港任何法團的董事，或直接或間接參與遠東或香港任何法團的管理的資格，分別為期四年及三年。

證監指，有關命令是在他們承認以下失當行為後作出的：在未經遠東董事會的適當授權下，將合共6,100萬元轉至時任主席邱德根（即邱達根及邱達偉的先父）的個人銀行帳戶；遠東與其主席之間在投資及損益方面沒有作出任何分配協議；及沒有及時將未有動用的款項退還予遠東。

邱達根亦承認曾以虛假及／或具誤導性的方式將該筆6,100萬元的款項披露為「應收董事款項」。

法庭裁定，遠東的業務或事務曾以涉及《證券及期貨條例》第214條下的其他失當行為的方式經營或處理，以致遠東的股東未獲提供他們可合理期望獲得的所有資料。

證監會的行動源於對遠東的一項調查：遠東於2007年曾將6,100萬元由該公司的銀行帳戶轉至該公司主席的個人帳戶，據稱是用作代表遠東認購首次公開招股的股份。

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