負責起草《數據服務法案》(Digital Services Act)和《數碼市場法》(Digital Markets Act)的歐洲議會議員向《金融時報》表示，以上法案在歐洲議會通過時可能會經過修改，以納入類似澳洲的一些改革，其中包括對授權協議提起強制性仲裁的選擇權，以及科技公司在改變其網站上新聞的排名規則時要告知出版機構。

歐洲議會議員Alex Saliba表示，澳洲谷歌和Facebook採取的做法成功解決了大型科技公司與出版機構之間「嚴重的議價能力失衡」。他指，大型科技平台在搜索、社交媒體和廣告領域佔據市場主導地位，造成力量不對等，並從新聞內容中獲得巨大收益。他認為，「有關科技平台需支付一筆合理的金額才公平」。

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