Reddit 融資估值增長1倍至60億美元
文章日期：2021年2月9日 17:07
在散戶逼空大戰扮演重要角色的美國社交媒體Reddit，在最新一輪融資的估值增長1倍至60億美元（約468億港元）。Reddit表示，由風投公司Vy Capital領投的一輪融資，籌集了2.5億美元。Reddit目前的投資者還包括風險投資公司Andreessen Horowitz及騰訊（0700）。
Reddit計劃以新資金投資於影片、廣告及消費產品等領域，並拓展國際市場。去年底，Reddit收購了影片分享軟件Dubsmash，以擴大其在影片市場的影響力。在截至12月的季度，Reddit的廣告收入按年急增90%。
Reddit於2005年成立，自2011年以來已集資約8億美元。此前新晉語音社交平台Clubhouse才剛完成新一輪融資。根據PitchBook的數據，Clubhouse在由Andreessen Horowitz領投的一輪融資獲得1億美元資金，公司估值為10億美元。
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