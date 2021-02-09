Reddit計劃以新資金投資於影片、廣告及消費產品等領域，並拓展國際市場。去年底，Reddit收購了影片分享軟件Dubsmash，以擴大其在影片市場的影響力。在截至12月的季度，Reddit的廣告收入按年急增90%。

Reddit於2005年成立，自2011年以來已集資約8億美元。此前新晉語音社交平台Clubhouse才剛完成新一輪融資。根據PitchBook的數據，Clubhouse在由Andreessen Horowitz領投的一輪融資獲得1億美元資金，公司估值為10億美元。

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