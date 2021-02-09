摩根大通亞太區主席歐冠昇擬接替李小加 出任港交所行政總裁

該所指，歐冠昇現年52歲，現為摩根大通私人銀行國際市場首席執行官，並為該行資產及財富管理業務管理委員會成員。歐冠昇於1990年加入摩根大通，過去30年曾在該行不同業務及地域出任多個領導職務，包括2012年至2020年出任亞太區主席兼首席執行官，以及2005年至2012年擔任摩根大通拉丁美洲首席執行官。歐冠昇持有美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院理學士（經濟）學位。

董事會相信，歐冠昇豐富的香港、中國内地、亞洲及國際經驗，以及對環球資本市場的深厚認識，有助繼續提升港交所的競爭力和促進香港獨特金融市場的持續增長和發展。歐冠昇具備金融領域專長，並擁有卓越的領導經驗、良好的地區及國際關係和國際視野，這些均是遴選過程中的重要考慮因素。此外，董事會相信歐冠昇的專長配合集團現有的技能將會相得益彰，有利於該所繼續推進「立足中國」、「連接全球」及「擁抱科技」這三大集團戰略。

鑑於歐冠昇的委任，戴志堅將於5月23日退任代理集團行政總裁及董事會當然成員，他將繼續擔任聯席總裁及首席營運總監。港交所今日收報514.5元，跌0.77%。

港交所主席史美倫透過新聞稿稱，歐冠昇在資本市場和金融服務方面擁有豐富的國際和區域經驗，當中包括任職摩通亞太區行政總裁時建立對內地市場廣泛的認識。她表示，歐冠昇在大中華、美洲和全球範圍內的豐富經驗，令集團可同時加強國際影響力，形容他是「領導港交所的上佳人選」。

歐冠昇則表示，在全球金融市場如此重要的時刻，「很榮幸能被委以重任，領導這個全球最大的交易所集團」。他指出，香港已成為全球新股領先市場，已建立堅實基礎，很高興有機會能此之上再接再厲。他又稱，是隨著中國經濟和資本市場的不斷開放，港交所將促進大量新增的資本流動，並為經濟增長提供強勁的融資支持，連接中國與世界。

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