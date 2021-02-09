澳洲會計師公會建議政府為失業人士增值八達通3000元
文章日期：2021年2月9日 16:47
澳洲會計師公會預計，香港2020-21財年將錄得約3,080億元的財政赤字，建議政府考慮為低收入者及因疫情而失業人士提供直接向八達通卡增值用於本地消費的計劃，首次增值到個人八達通卡金額為3000元，之後可每月增值，為期六個月。
澳洲會計師公會2021年大中華區分會會長陳銘嚴表示，今年上半年香港企業經營狀況和勞動力市場很可能持續受壓。八達通派錢只針對低收入者和受疫情影響失業的人士，全民現金派錢未必促進全民消費，如使用八達通可減少操作手續，日常生活層面更快、更有效率地鼓勵本地消費。疫情下政府鼓勵無接觸式支付，如推行亦有機會增加商戶使用電子支付科技。
公會又建議，政府可考慮推出第五輪防疫抗疫基金，並進行稅制改革，支援中小企及受疫情重創行業，例如餐飲、旅遊和酒店業，可考慮直接向僱員提供，並以僱主不裁員為條件。
陳銘嚴表示，疫情凸顯支援醫療健康系統的必要性，以及環境衛生在公共健康中的重要作用。為增強香港醫療健康系統的彈性，建議政府考慮採取以下措施，包括提供優惠稅率等激勵措施，吸引和留住醫療健康或醫藥科技公司；向醫療健康和衛生設備開支引入超額稅務扣減；為線下醫療健康機構轉型至新型服務模式提供支援。
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