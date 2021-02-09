澳洲會計師公會2021年大中華區分會會長陳銘嚴表示，今年上半年香港企業經營狀況和勞動力市場很可能持續受壓。八達通派錢只針對低收入者和受疫情影響失業的人士，全民現金派錢未必促進全民消費，如使用八達通可減少操作手續，日常生活層面更快、更有效率地鼓勵本地消費。疫情下政府鼓勵無接觸式支付，如推行亦有機會增加商戶使用電子支付科技。

公會又建議，政府可考慮推出第五輪防疫抗疫基金，並進行稅制改革，支援中小企及受疫情重創行業，例如餐飲、旅遊和酒店業，可考慮直接向僱員提供，並以僱主不裁員為條件。

陳銘嚴表示，疫情凸顯支援醫療健康系統的必要性，以及環境衛生在公共健康中的重要作用。為增強香港醫療健康系統的彈性，建議政府考慮採取以下措施，包括提供優惠稅率等激勵措施，吸引和留住醫療健康或醫藥科技公司；向醫療健康和衛生設備開支引入超額稅務扣減；為線下醫療健康機構轉型至新型服務模式提供支援。

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