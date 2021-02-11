日經指數曾升最多0.67%，高見29585.75點，是1990年8月3日30221.77點後最高。收市升0.4%，收報29505.93點，是1990年8月3日後收市新高。連升3日，累計升1163.98點。

彭博引述消息指稱，日本央行不願在下月舉行的政策評估中取消對股票型基金的購買目標，因為這會讓人以為日本央行在收縮刺激措施。

報道引述消息指，一些日本央行官員表示，如果沒有目標指引會讓央行的立場過於含糊，並補充指，現有的數字目標不會束縛央行的選項，只要日本央行在政策評估中明確表示會更採取更加靈活的立場。

距離日本央行政策評估還有一個月時間，目前尚未有任何定論。但有投資者揣測日本央行可能想要取消這一購買目標。

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