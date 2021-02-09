遭舉報壟斷 騰訊：惡意炒作壟斷不應當成為侵權的擋箭牌
文章日期：2021年2月9日 16:26
內地媒體報道，車聯網硬軟件及服務供應商博泰車聯網，聯同上汽通用五菱，就騰訊（0700）涉嫌壟斷向國家市場監管總局反壟斷局提交舉報書，舉報騰訊的壟斷行為。
對此，騰訊回應聲明中表示，已關注到「關於博泰車聯網、上汽通用五菱舉報騰訊」的相關報道。騰訊指，騰訊及其產品遵循公平競爭、開放合作的理念為用戶和第三方產品提供服務，「惡意炒作壟斷」不應當成為侵權的擋箭牌。
根據博泰車聯網和上汽通用五菱舉報書，指控騰訊濫用其內地即時通訊市場的市場支配地位，對車聯網產品與服務市場產生排除、限制競爭的後果。
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