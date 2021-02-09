對此，騰訊回應聲明中表示，已關注到「關於博泰車聯網、上汽通用五菱舉報騰訊」的相關報道。騰訊指，騰訊及其產品遵循公平競爭、開放合作的理念為用戶和第三方產品提供服務，「惡意炒作壟斷」不應當成為侵權的擋箭牌。

根據博泰車聯網和上汽通用五菱舉報書，指控騰訊濫用其內地即時通訊市場的市場支配地位，對車聯網產品與服務市場產生排除、限制競爭的後果。

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