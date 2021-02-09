劉鑾雄伉儷向古天樂公司天下一投資1500萬元 拍5部本地電影
文章日期：2021年2月9日 16:05
華置（0127）前任董事會主席劉鑾雄（大劉）及其太太陳凱韻，今日宣布旗下的「劉鑾雄慈善基金」將向古天樂成立的天下一娛樂公司，投資5部本地製作電影，投資額達1500萬元。當中，《送院途中》已經開拍，而第二部《馬拉松》亦有望在三月或四月開鏡。劉鑾雄伉儷表示，今次投資款額連同所得的任何收益，將經「劉鑾雄慈善基金」全數捐出作慈善用途。
去年5月「劉鑾雄慈善基金」，已向香港演藝人協會發起的「香港電影工作者疫境支援計劃」捐出 1000 萬元，以於疫情期間緩解電影基層人員的困難。
記者：陳麗歡
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