恒指反覆升156點 快手、區塊鏈股向上 港交所跌0.7% 心動成紅底股
文章日期：2021年2月9日 16:25
北水休市，恒指今早高開123點後，早市曾跌55點，午後升幅擴大，最多升208點，收市升156點或0.53%，報29476點，守住10天線(29077.89點)，成交金額1499億元，較上日減少19.3%。
國指升42點或0.37%，報11602點。恒生科技指數收報9961點，升2.1%。
藍籌27隻升，23隻下跌，2隻無升跌。百威（1876）升4.72%，收報25.5元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升1.69%，收報102.1元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻49點。
創科實業（0669）跌2.85%，收報122.8元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低13點。
北水休市，南水北上合計淨流入26.24億元人民幣，較上日減少66.91%，連續第8日流入，累計流入384.12億元。
破頂藍籌僅一隻申洲國際（2313）創上市新高，見181元，收報173.4元，跌1.59%。
傳摩根大通亞太區主席歐冠昇擬接替李小加，出任港交所（0388）行政總裁。港交所收報514.5元，跌0.77%。
比特幣創新高，區塊鏈概念股向上，火幣科技（1611）創上市新高，見17元，收報15.2元，升28.81%；栢能集團（1263）創52周高，見5元，收報3.88元，升10.54%；BC科技（0863）收報18.82元，升20.49%；雄岸科技（1647）收報0.68元，升28.3%。
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快手（1024）獲納入國指、科指，23日生效，權重與ATMX一致。快手曾升最多16.17%，高見352元，創上市新高，收市報350.6元，升15.7%，創收市價計新高。
中汽協指，內地1月汽車銷量按年升29.5%、新能源車升2.3倍。吉利（0175）收報29.3元，升3.72%；比亞迪（1211）收報260元，升4%；長城汽車（2333）收報26元，升1.96%。
華晨與寶馬探討未來在瀋陽生產更多寶馬車型可能性，華晨中國（1114）收報7.29元，升0.55%。
內地1月智能電話出貨量按年升94%，小米（1810）收報27.3元，升0.55%；上日公布營運數據的丘鈦（1478）收報17.18元，升4.37%；舜宇（2382）收報217.8元，升3.71%。其他手機設備股方面，雷蛇（1337）創52周高，見3.09元，收報2.93元，跌0.34%；信利國際（0732）創52周高，見1.98元，收報1.82元，升3.41%。
博泰車聯網和上汽通用五菱舉報騰訊（0700）壟斷，騰訊收報740.5元，升0.54%。
華虹半導體（1347）去年全年銷售收入升3%，收報51.2元，升11.43%。
台積電1月銷售額增22%。其他晶片相關股亦向上，中芯國際（0981）收報24.85元，升5.3%；ASM PACIFIC（0522）收報122.4元，升3.2%。
澳門接種疫苗，摩通唱好，濠賭股普遍向上，新濠國際發展（0200）收報15.36元，升4.77%；美高梅中國（2282）收報12.54元，升1.46%；澳博控股（0880）收報9.68元，升0.94%；永利澳門（1128）收報13.94元，升2.5%；銀河娛樂（0027）收報68.5元，跌0.15%；金沙中國（1928）收報33.95元，升3.35%。
阿里斥33億人民幣增持申通快遞至25%，阿里巴巴（9988）收報255.4元，跌0.39%。
中交建（1800）去年新簽合同金額增一成。收報3.63元，跌0.54%。
中駿（1966）1月合同銷售額按年增61%。收報2.95元，跌2.31%。
破頂股表現
科技股破頂，包括，心動公司（2400）創上市新高，見100.9元，收報100.9元，升11%；金山軟件（3888）創上市新高，見74.2元，收報74.15元，升8.57%；Ａ８新媒體（0800）創52周高，見0.285元，收報0.27元，升21.08%；飛魚科技（1022）創52周高，見1.33元，收報0.71元，跌11.25%；華誼騰訊娛樂（0419）創52周高，見0.255元，收報0.24元，升4.35%。
醫藥醫療股破頂，包括，康希諾生物（6185）創上市新高，見388元，收報358元，跌1.92%；醫思醫療（2138）創52周高，見6.5元，收報6.26元，跌2.49%；
其他破頂股包括，華潤萬象（1209）創上市新高，見50.25元，收報48.6元，跌1.82%；希望教育（1765）創上市新高，見3.35元，收報3.26元，升2.84%；艾伯科技（2708）創上市新高，見4.54元，收報4.5元，升41.51%；紫金礦業（2899）創上市新高，見10.78元，收報10.72元，升6.77%；普拉達（1913）創52周高，見51.5元，收報51.45元，升5.86%；暢捷通（1588）創52周高，見34.9元，收報30.5元，跌8.41%；高陽科技（0818）創52周高，見2.59元，收報2.3元，跌8.73%。
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