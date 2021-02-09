1月新增人民幣貸款3.58萬億元，略高於市場預期的3.5萬億元，比去年12月的1.26萬億元有顯著增加。從結構看，住戶貸款增加1.27萬億元，當中的短期貸款增加3278億元，中長期貸款增加9448億元；企業貸款增加2.55萬億元，其中短期貸款增加5755億元，中長期貸款增加2.04萬億元。票據融資減少1405億元；非銀行業金融機構貸款減少1992億元。

社會融資規模亦大幅增加，1月社會融資規模增5.17萬億元，勝市場預計的4.6萬億元及去年12月的1.72萬億元。其中，對實體經濟發放人民幣貸款增加3.82萬億元，按年多增3258億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣增加1098億元，按年多增585億元；委托貸款增加91億元，按年多增117億元；信托貸款減少842億元，按年多減1274億元；未貼現的銀行承兌匯票增加4902億元，按年多增3499億元；企業債券淨融資3751億元，按年少216億元；政府債券淨融資2437億元，按年少5176億元；非金融企業境內股票融資991億元，按年多382億元。

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