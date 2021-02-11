匯豐及HKTVmall亦會進行與大數據分析及應用程式界面（API）技術相關合作，進一步提升客戶體驗。雙方已進行試點計劃，匯豐已根據 HKTVmall提供的商戶營業額數據，為售賣家居清潔器材及工具的健力清潔器材有限公司提供數碼貿易貸款。

匯豐香港工商金融主管趙民忠表示，作為香港金融科技生態圈的主要成員，匯豐深明與不同夥伴合作的重要性，可進一步促進創新，迎合瞬息萬變的市場發展。今次合作更能推動市場創新，善用大數據令客戶營運變得更簡單，並配合香港商界的數碼轉型。

香港電視財務總裁黃雅麗表示，HKTVmall 致力建立獨特的「數碼生態圈」，為香港成為智能城市出一分力。今年1月中已推出「HKTVmall 數據共享庫」，與社會分享電商數據，連繫各行各業，釋放數據潛力。是次合作將進一步展現如何將真實電商數據，轉化成信貸評估及監察工具，令商業融資更智能及更具效率。

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