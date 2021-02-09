任正非：不管怎樣制裁和封鎖 華為堅持全球化不動搖
文章日期：2021年2月9日 15:36
華為至今尚未在中美之間擺脫爭議。華為創辦人兼行政總裁任正非接受內媒《新華網》訪問時指，不管怎樣制裁和封鎖，集團堅持全球化不動搖。
任正非指，關於芯片華為還是要依賴全球化來解決，但不管怎樣，華為永遠不會放棄全球化理想。「不管怎樣制裁和封鎖，我們堅持全球化不動搖。當全球芯片過剩，有人會找我們來買芯片，我想會有這個時代的」。
他又強調，華為永遠不會出售終端業務。任正非指，不要理解終端就是手機，只要和人、物連接的都是終端。「比如說用於汽車無人駕駛的激光雷達，家庭應用的煤氣表、水錶、電視機，都是終端，手機只是終端中的一個部分」。他更稱，「我們可以轉讓5G技術，但絕不會出售終端手機業務」。
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