該ETF為「南方東英科創板50指數ETF」，股票代碼3109，上市價格約為每單位15.6元，每手100個單位，管理費為0.99%，預計全年經常性開支比率為2%，估計年度跟蹤偏離度為2%。目前，該ETF已獲得9230萬元人民幣的初始投資。

該ETF追蹤上證科創板50成份指數，是在上海科創板上市的市值最大且流動性最好的50隻股票。根據歷史數據，今年初截至1月27日，該指數的回報率為4.69%。

據中證指數公司的資料，目前該指數最大權重股為中芯國際A股，權重為8.76%，其次是瀾起科技，也是晶片公司。第三大權重是金山軟件（3888）旗下的金山辦公。

南方東英指，科創板是內地對美國納斯達克指數的回應，作為亞洲發展最快的股票版塊之一，科創板現在包括超過222家公司，總市值超過5500億美元。現時美國正在打壓中國企業在美上市，相信因此科創板對於許多蓬勃發展的中國企業在上市方面更具吸引力。

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