中汽協：1月汽車銷量按年升29.5% 新能源車升2.3倍
文章日期：2021年2月9日 15:04
中國汽車工業協會公佈，1月汽車銷量按年升29.5%至250萬輛。
1月份對經銷商的乘用車銷量為204.5萬輛，按年升26.8%。1月新能源汽車銷量同比成長238.5%，至17.9萬輛。
中汽協預計晶片供應緊張問題將對一季度中國汽車產業產生影響。
汽車股普遍向上，吉利（0175）現報29.15元，升3.19%；比亞迪（1211）現報257.2元，升2.88%；華晨中國（1114）現報7.33元，升1.1%；廣汽集團（2238）現報7.67元，升0.79%；東風集團股份（0489）現報8.1元，跌0.49%；長城汽車（2333）現報26元，升1.96%；北京汽車（1958）現報2.7元，跌1.46%。
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