1月份對經銷商的乘用車銷量為204.5萬輛，按年升26.8%。1月新能源汽車銷量同比成長238.5%，至17.9萬輛。

中汽協預計晶片供應緊張問題將對一季度中國汽車產業產生影響。

汽車股普遍向上，吉利（0175）現報29.15元，升3.19%；比亞迪（1211）現報257.2元，升2.88%；華晨中國（1114）現報7.33元，升1.1%；廣汽集團（2238）現報7.67元，升0.79%；東風集團股份（0489）現報8.1元，跌0.49%；長城汽車（2333）現報26元，升1.96%；北京汽車（1958）現報2.7元，跌1.46%。

《財經專欄》收費內容 免費試閲

【機會難逢】每日免費盡覧《明報》報章專欄作家精闢分析 — 政治局勢、投資理財、社會時事，詳盡資訊盡在《明報電子報》。

立即登記：https://link.mingpao.com/67055.htm

截止登記日期為2月17日；免費試閲期至3月15日

其他報道

博泰車聯網和上汽通用五菱舉報騰訊壟斷

TikTok與環球音樂達成擴大後協議 用戶可使用其曲目

台積電1月銷售額增22%

摩根大通亞太區主席歐冠昇擬接替李小加 出任港交所行政總裁

羅兵咸料今年全年零售銷售升15%

澳門接種疫苗 摩通唱好 濠賭股普遍向上

Tesla遭中國五監管部門約談 稱誠懇接受指導 官媒:別讓質量讓路銷量

中駿1月合同銷售額按年增61%

海航控股725億元人幣債務轉入海航集團

恒指半日升113點 區塊鏈概念股向上 快手創上市新高

華虹半導體去年全年銷售收入升3%