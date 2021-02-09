博泰車聯網和上汽通用五菱舉報騰訊壟斷
文章日期：2021年2月9日 14:55
繼抖音起訴騰訊（0700）壟斷獲法院受理後，內地媒體報道，車聯網硬軟件及服務供應商博泰車聯網，聯同上汽通用五菱，就騰訊涉嫌壟斷向國家市場監管總局反壟斷局提交舉報書，指控騰訊濫用其內地即時通訊市場的市場支配地位，對車聯網產品與服務市場產生排除、限制競爭的後果。
博泰車聯網又稱，騰訊通過向汽車廠商施加壓力，直接限定博泰具有微信功能的車聯網產品不能與汽車廠商進行交易，且不具備合理理由，構成《反壟斷法》所禁止的濫用市場支配地位行為。
舉報書還指出，騰訊去年8月向包括上汽通用五菱在內的汽車廠商發送《法律函》，要求停止使用由上海博泰車聯網供應的相關車聯網軟件產品。博泰車聯網認為，騰訊已將其封殺令延伸至汽車及車聯網行業。
報道指，目前案件尚在審查程序當中，如果立案，將成為科創企業與汽車業首個對互聯網巨頭的反壟斷案例。
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