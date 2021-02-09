他續指，香港仍面對人工高、成本高及租金高「三高」問題，加上中國競爭力愈來愈大，令中國人或留在國內消費，香港政府需尋求商機，發掘更多機會。

奢侈品方面，鄭煥然指出，港去年表現不太樂觀，出現「此消彼長」的情況。中國購買力強勁，品牌均有意增加中國據點，香港就持觀望態度，店舖租約期滿後，如果未有大幅減租就會結業。他續指，以往香港與內地奢侈品價差高達三成，現時已收窄至10至15%，香港應維持價格優勢。羅兵咸永道中國稅務及商務諮詢合夥人王舜宜認為，香港的品牌組合較豐富，產品貼近潮流，加上亦有美食吸引遊客，通關後可發展多元化旅遊體驗，相信仍有一定優勢。

政府將於本月發表財政預算案，鄭煥然建議，政府可考慮派發消費券，如派錢市民或會用作投資等其他用途，消費券可直接令整個零售行業受惠。

記者：蕭嘉聰

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