新濠國際發展（0200）現報15.48元，升5.59%；美高梅中國（2282）報12.54元，升1.46%；澳博控股（0880）報9.67元，升0.83%；永利澳門（1128）報13.88元，升2.06%；銀河娛樂（0027）報68.4元，跌0.29%；金沙中國（1928）報33.9元，升3.2%。

摩通指，農曆新年賭股表現雖會令人失望，但新年後利淡盡出，香港邊境開放和疫苗的發展也可能在近期帶來好消息。認為明年行業利潤將恢復正常。

摩通同時指出，目前濠賭股估值為2022年預測企業價值(EV)/息稅折舊攤銷前利潤(Ebitda)12倍，低於長期平均值的13-14倍。

摩通上調金沙、澳博、永利、新濠和美高梅評級，由「中性」上調至「增持」，銀娛則維持「增持」。

同時亦上調目標價，金沙由37元升至42元；澳博由9.5元升至12元；永利由13.5元升至17元；新濠由17元升至20元；美高梅由12元升至15元；銀娛由68元升至77元。

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