【有片：選股王】歐舒丹業績改善 股價大漲咩位見支持？
文章日期：2021年2月9日 12:55
恒指高位爭持，早段高開123點後曾經倒跌，之後回升創半日高29490點，半日收報29432點，升113點或0.39%；恒生中型股、小型股指數升逾1%。大市半日成交803億元，相對淡靜。
科技股做好，快手（1024）升逾一成，騰訊（0700）升近1%。微盟（2013）升近一成。中芯（0981）、比亞迪電子（0285）升6%、7%。汽車股向好，吉利（0175）、比亞迪股份（1211）升約4%，新能源、原材料、重型機械股強勢，保利協鑫（3800）、福萊特（6865）升近3%；贛鋒（1772）、紫金（2899）升半成；中建材（3323）、信義玻璃（0868）升3%；中聯重科（1157）升半成。
農曆新年臨近，高端消費普拉達（1913）、新秀麗（1910）、餐飲、主題公園或度假村如復星旅遊文化（1992）、海昌海洋公園（2255）急升一兩成。化妝品牌歐舒丹（0973）早前公布截至去年底止第三季業績，按固定匯率計算，整體銷售額增長4.3%；首9個月銷售跌幅收窄至5.4%，業務進一步改善。中國、日本、俄羅斯及台灣等銷售增長強勁，抵消部分歐美國家恢復封城措施影響。
歐舒丹公布第三季度營運數據後，股價一度大漲兩成半，升上24.9元後調整，並於20.5元找到支持。入市可以該水平作為止蝕位。
劉思明