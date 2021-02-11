官媒《新華社》發表評論指，異常加速、電池起火、車輛遠程升級（OTA）等問題，都是新能源汽車消費者關心的質量問題。對於中國消費者的遭遇，特斯拉不能隨意敷衍，不僅要有表態，更要有實際行動，拿出解決方案，及時消除隱患，切實保護消費者合法權益。

文中又提到，「新能源車迅猛發展的今天，無論光環多麼奪目，企業都需銘記車輛安全始終是第一位的，產品質量終究是前提。為了追求銷售速度而降低對車輛品質的要求，本身就是竭澤而漁，飲鴆止渴」。文末更重點強調「別再讓質量讓路銷量。特斯拉，別忘了，我們最關心的是安全！特斯拉，請牢記，質量面前沒有『特』例」。

另外，Tesla在微博發聲明指，公司誠懇接受政府部門的指導，並深刻反思公司在經營過程中存在的不足，全面加強自檢自查。公司將嚴格遵守中國法律法規，始終尊重消費者權益。目前公司正在政府主管部門的指導下，強化內部工作機制和流程，全方位加強內部管理。對於消費者集中反映的問題，公司將系統排查，切實落實消費者權益保護工作，進一步落實企業質量安全主體責任，有效維護社會公共安全，未來更好地助力中國新能源汽車市場良性健康發展。

《財經專欄》收費內容 免費試閲

【機會難逢】每日免費盡覧《明報》報章專欄作家精闢分析 — 政治局勢、投資理財、社會時事，詳盡資訊盡在《明報電子報》。

立即登記：https://link.mingpao.com/67055.htm

截止登記日期為2月17日；免費試閲期至3月15日

其他報道

中駿1月合同銷售額按年增61%

海航控股725億元人幣債務轉入海航集團

恒指半日升113點 區塊鏈概念股向上 快手創上市新高

華虹半導體去年全年銷售收入升3%

華為創辦人任正非：對公司生存能力有信心

內地1月智能電話出貨量按年升94% 小米升1.4% 雷蛇、信利創52周高