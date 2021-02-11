為確保債務轉移切實可行，公司已取得海航集團金融機構總部級債權人委員會多數債權人的支持意見，海航集團、海航航空集團已就債務轉移方案給予《承諾函》，無條件及不可撤銷地承諾，同意代海航控股清償與股東及關聯方非經營性資金佔用、需承擔責任的未披露擔保，以及需關注資產對海航控股造成損失的負債。

海航控股指，如果債務轉移方案在實施過程中出現問題，海南省政府將協調推動相關方予以解決。海航控股重申，公司目前已被債權人申請破產重整，重整能否被法院受理、公司是否進入重整程序存在不確定性。如順利進入重整程序並完成重整，公司合規問題將得以解決，並有助於改善財務結構，化解債務危機；若重整失敗，公司將被法院宣告破產。

而海航控股股東海航集團，上月下旬已收到海南高級法院通知書，指其因不能清償到期債務，被相關債權人申請法院對集團破產重整。

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