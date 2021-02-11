恒指半日升113點 區塊鏈概念股向上 快手創上市新高
文章日期：2021年2月9日 12:15
美股破頂，港股在缺乏北水之下，半日窄幅波動，高開123點後，曾倒跌55點，尾市轉升最多170點，半日收市升113點或0.39%，報29432點，守住10天線(29073.56點)。成交金額803億元；國指升33點或0.29%，報11593點。恒生科技指數收報9908點，升1.55%。
藍籌27隻升，24隻下跌，1隻無升跌。吉利（0175）升4.42%，收報29.5元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升1.2%，收報101.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻35點。
創科實業（0669）跌2.85%，收報122.8元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低13點。
藍籌股申洲國際（2313）創上市新高，見181元，收報174.6元，跌0.91%。
南水北上合計淨流入5.62億元人民幣。
比特幣創新高，區塊鏈概念股向上，火幣科技（1611）創上市新高，見17元，收報15.08元，升27.8%；栢能集團（1263）創52周高，見5元，收報4.02元，升14.53%；BC科技（0863）收報18.5元，升18.44%；雄岸科技（1647）收報0.7元，升32.08%。
快手（1024）獲納入國指、科指，23日生效，權重與ATMX一致。快手曾升最多15.51%，高見350元，創上市新高，半日收報344元，升13.5%。
內地1月智能電話出貨量按年升94%，小米（1810）收報27.45元，升1.1%。上日公布營運數據的丘鈦（1478）收報17.04元，升3.52%；舜宇（2382）收報217.8元，升3.71%。
同樣於昨日公布數據的吉利（0175）半日收報29.5元，升4.42%。其他車股個別發展，比亞迪（1211）收報259元，升3.6%；長城汽車（2333）收報26.15元，升2.55%。
華晨與寶馬探討未來在瀋陽生產更多寶馬車型可能性，華晨中國（1114）收報7.31元，升0.83%。
阿里斥33億人民幣增持申通快遞至25%，阿里巴巴（9988）收報254.2元，跌0.86%。
華虹半導體（1347）中午公布季績，績前炒上，半日升7.07%，報49.2元。
中交建（1800）去年新簽合同金額增一成。半日升1.09%，報3.69元。
科技股破頂，包括，艾伯科技（2708）創上市新高，見4.4元，收報4.08元，升28.3%；飛魚科技（1022）創52周高，見1.33元，收報0.85元，升6.25%；華誼騰訊娛樂（0419）創52周高，見0.255元，收報0.238元，升3.48%；高陽科技（0818）創52周高，見2.59元，收報2.23元，跌11.51%；美圖公司（1357）創52周高，見2.97元，收報2.93元，升5.4%。
其他破頂股包括，華潤萬象（1209）創上市新高，見50.25元，收報48.2元，跌2.63%；希望教育（1765）創上市新高，見3.34元，收報3.3元，升4.1%；康希諾生物（6185）創上市新高，見388元，收報349.4元，跌4.27%；紫金礦業（2899）創上市新高，見10.74元，收報10.52元，升4.78%；醫思醫療（2138）創52周高，見6.5元，收報6.28元，跌2.18%；暢捷通（1588）創52周高，見34.9元，收報31.85元，跌4.35%；開元產業（1275）創52周高，見1.98元，收報1.98元，無升跌。
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