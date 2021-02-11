美股破頂，港股在缺乏北水之下，半日窄幅波動，高開123點後，曾倒跌55點，尾市轉升最多170點，半日收市升113點或0.39%，報29432點，守住10天線(29073.56點)。成交金額803億元；國指升33點或0.29%，報11593點。恒生科技指數收報9908點，升1.55%。