集團在第四季銷售收入按年亦升15.4%至2.801 億美元，按季則升10.7%﹔第四季毛利率25.8%，按年跌1.4個百分點，按季升1.6個百分點。集團2020年全年銷售收入達 9.613 億美元，較2019年的9.326億美元，按年升近3.1%。

集團總裁兼執行董事唐均君指，在MCU、IGBT、超級結、SGT 以及 CIS 等產品的強烈需求推動下，第四季度銷售收入遠超指引，達到2.801億美元。2020年全年銷售收入達9.613 億美元，亦創下歷史新高。2021年集團將繼續在快速擴產的同時拓展技術平臺，例如工業 MCU、新一代超級結等。

華虹半導體將於明日（2月10日）召開投資者電話會議，股份早市升7.07%，報49.2元，成交2.55億元。

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