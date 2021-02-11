內地1月智能電話出貨量按年升94% 小米升1.4% 雷蛇、信利創52周高
文章日期：2021年2月9日 11:47
中國工信部信通院公佈，1月國內智能電話出貨量3957.2萬部，按年增長94.3%。1月國內市場5G電話出貨量2727.8萬部，佔同期出貨量的68%。
小米（1810）報27.55元，升1.47%；其他手機設備股普遍向好，丘鈦（1478）報17.04元，升3.52%；舜宇（2382）報218.4元，升4%；瑞聲（2018）報42元，升1.82%；比亞迪電子（0285）報53.6元，升6.14%。
兩間公司破頂，雷蛇（1337）創52周高，見3.09元，報2.9元，跌1.36%；信利國際（0732）創52周高，見1.98元，報1.94元，升10.23%。
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