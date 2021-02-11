Saylor是最熱衷將公司現金轉換成比特幣的支持者之一，受惠比特幣價格創新高，公司隔晚股價大升29%，收市後延長時段再升7%，股價一年更升5.8倍。

Saylor亦推動企業將美元轉換為比特幣，上周舉行主題為企業司庫應如何將部分現金轉換成比特幣的會議，Saylor稱吸引了約8000間公司參加。

而今次買入比特幣的Tesla，創辦人馬斯克亦曾於Twitter上與Saylor交流，詢問有關將特斯拉資產負債表上的「大筆交易」轉換成比特幣的問題。Michael Saylor隔晚亦有於Twitter 上感謝馬斯克，稱全球將受惠於其領導。

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