此前Tesla表示，已經購入15億美元的比特幣，亦接受用比特幣付款購買其汽車產品。Novogratz相信，未來美國企業將群起跟隨Tesla做法，並把比特幣當成手頭資金。他認為「這類企業數量不必多，重點是釋出的訊息，我們應該會看到企業開始跟隨」。

Novogratz估計，未來其他美國公司會考慮將過多的儲備轉移到比特幣中，為通貨膨漲或美元貶值作好準備。

特斯拉CEO馬斯克曾經在Twitter表示看好虛擬貨幣。Novogratz讚揚，在決策過程中，馬斯克是「傾聽人民心聲」或權衡崛起一代利益的「天才」。他說，「與比特幣、特斯拉、太陽能股票以及ESG投資都相關的一個因素是千禧一代和Z一代，年輕人正在購買未來」。

Mike Novogratz是比特幣投資其中一位資名投資者，2012年開始以95美元以下買入比特幣，並在金融時報預測可漲至千元。其後又以0.95美分向以太坊創辦人 Vitalik 買入50萬個以太幣。前年他亦繼續預言，在比特幣突破6000美元後，將升穿1萬美元。

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