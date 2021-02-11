Novogratz預計比特幣飈至10萬美元 料未來將為更多公司所接納
文章日期：2021年2月9日 10:54
比特幣(Bitcoin)升勢凌厲。加密貨幣投資公司Galaxy Digital的創辦人Michael Novogratz睇好比特幣。他指，未來更多公司將允許客戶使用比特幣，進而推高比特幣價格，預計至今年年底比特幣將上漲一倍以上，達到10萬美元。
此前Tesla表示，已經購入15億美元的比特幣，亦接受用比特幣付款購買其汽車產品。Novogratz相信，未來美國企業將群起跟隨Tesla做法，並把比特幣當成手頭資金。他認為「這類企業數量不必多，重點是釋出的訊息，我們應該會看到企業開始跟隨」。
Novogratz估計，未來其他美國公司會考慮將過多的儲備轉移到比特幣中，為通貨膨漲或美元貶值作好準備。
特斯拉CEO馬斯克曾經在Twitter表示看好虛擬貨幣。Novogratz讚揚，在決策過程中，馬斯克是「傾聽人民心聲」或權衡崛起一代利益的「天才」。他說，「與比特幣、特斯拉、太陽能股票以及ESG投資都相關的一個因素是千禧一代和Z一代，年輕人正在購買未來」。
Mike Novogratz是比特幣投資其中一位資名投資者，2012年開始以95美元以下買入比特幣，並在金融時報預測可漲至千元。其後又以0.95美分向以太坊創辦人 Vitalik 買入50萬個以太幣。前年他亦繼續預言，在比特幣突破6000美元後，將升穿1萬美元。
《財經專欄》收費內容 免費試閲
【機會難逢】每日免費盡覧《明報》報章專欄作家精闢分析 — 政治局勢、投資理財、社會時事，詳盡資訊盡在《明報電子報》。
立即登記：https://link.mingpao.com/67055.htm
截止登記日期為2月17日；免費試閲期至3月15日
其他報道