阿里於2019年3月投資46.65億元人民幣(下同)持股14.65%，今次則以32.95億元，增持10.35%，持股因而升至25%。

申通快遞表示，本次權益變動是為了進一步強化上市公司與阿里巴巴體系的資本合作，推動雙方利用各自的資源和優勢，圍繞快遞信息系統深化和對接、全鏈路數字化升級、國內、國際供應鏈業務、末端網絡優化等多方面開展業務合作，進一步加快快遞行業的發展，提高快遞行業的服務水平。

在經歷了長期的業績低迷後，申通在2020年最後一個季度業績逐漸好轉。 2020年度歸屬於上市公司股東的淨利潤為3000萬元至4200萬元，而去年首三季度的淨利潤為0至3000萬元。

阿里巴巴（9988）現報254元，跌0.93%。

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