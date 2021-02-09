比特幣銳不可擋 曾漲逾6%突破4.7萬美元大關 區塊鏈概念股抽升
文章日期：2021年2月9日 10:26
比特幣(Bitcoin)升勢銳不可擋。根據《彭博》數據顯示，比特幣再創新高，一度上漲6.3%，高見47492美元，最新報46006一元，升2.94%。
港股區塊鏈概念股亦受追捧，火幣科技（1611）升23.22% ，報14.54元；BC科技集團（0863）升15%，報17.98元；雄岸科技（1647）升22.64%，報0.65元。
美國電動車公司Tesla在向美國監管機構提交的資料顯示，公司已經購入15億美元的比特幣，亦接受用比特幣付款購買其汽車產品，公司行政總裁馬斯克更曾經在推特（Twitter）指，他看好虛擬貨幣，包括比特幣的造價會上升。
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