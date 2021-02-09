港股區塊鏈概念股亦受追捧，火幣科技（1611）升23.22% ，報14.54元；BC科技集團（0863）升15%，報17.98元；雄岸科技（1647）升22.64%，報0.65元。

美國電動車公司Tesla在向美國監管機構提交的資料顯示，公司已經購入15億美元的比特幣，亦接受用比特幣付款購買其汽車產品，公司行政總裁馬斯克更曾經在推特（Twitter）指，他看好虛擬貨幣，包括比特幣的造價會上升。

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