公司上月手機鏡頭模組出貨量按年增長36%至1.48億件。中金公司發表報告指，舜宇四大產品類別出貨量的按年和按月增長表現強勁，主要是客戶要求公司在農曆新年假期前提前發貨。

中金表示，小米和三星等主要客戶上半年正在準備新款旗艦機，會有多項鏡頭系統升級。鑑於舜宇今年有望進入蘋果供應鏈等原因，將該股目標價上調17%至225元，維持「跑贏大市」評級。

另外，花旗表示，舜宇已受益於客戶需求恢復正常和供應鏈管理改善，予「買入」評級，目標價230元。

《財經專欄》收費內容 免費試閲

【機會難逢】每日免費盡覧《明報》報章專欄作家精闢分析 — 政治局勢、投資理財、社會時事，詳盡資訊盡在《明報電子報》。

立即登記：https://link.mingpao.com/67055.htm

截止登記日期為2月17日；免費試閲期至3月15日

其他報道

恒指高開123點 快手升1.98% 比特幣創新高 火幣科技升14.9%

滬深三大指數向上 人行淨回籠300億元人幣

加拿大皇家銀行：蘋果或是下個買比特幣的企業

北水今日起休市 港股ADR升17點 快手入國指、科指

美股三大指數齊創即市及收市新高 比特幣高見47492美元