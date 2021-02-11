報道指，快手以100股股票作為「陽光普照獎」，而較早前，騰訊（0700）亦以此為名，向員工派發100股騰訊。

快手早前披露員工持股計劃，7015名員工(非董監高)獲得4.24億股。而截至6月底，快手員工總數16387名。報道引述消息指，今次送100股的股份銷定期為6個月。快手未有回應報道。

快手昨日獲納入國指、科指，加上瑞銀發表報告，指快手平台處於收入初期，料明年可以錄得盈利及料2020年至2023年收入複合年增長率41%，予目標價430元，買入評級。今早曾升最多7.52%，現報319.6元，升5.47%。

《財經專欄》收費內容 免費試閲

【機會難逢】每日免費盡覧《明報》報章專欄作家精闢分析 — 政治局勢、投資理財、社會時事，詳盡資訊盡在《明報電子報》。

立即登記：https://link.mingpao.com/67055.htm

截止登記日期為2月17日；免費試閲期至3月15日

其他報道

恒指高開123點 快手升1.98% 比特幣創新高 火幣科技升14.9%

滬深三大指數向上 人行淨回籠300億元人幣

加拿大皇家銀行：蘋果或是下個買比特幣的企業

北水今日起休市 港股ADR升17點 快手入國指、科指

美股三大指數齊創即市及收市新高 比特幣高見47492美元