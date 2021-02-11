快手獎勵每位員工100股 瑞銀予目標價430元 曾升7.5%
文章日期：2021年2月9日 09:44
內地媒體報道，有快手員工表示，快手向每位員工發放100股快手，以當日收市價303元計，市值30300元。
報道指，快手以100股股票作為「陽光普照獎」，而較早前，騰訊（0700）亦以此為名，向員工派發100股騰訊。
快手早前披露員工持股計劃，7015名員工(非董監高)獲得4.24億股。而截至6月底，快手員工總數16387名。報道引述消息指，今次送100股的股份銷定期為6個月。快手未有回應報道。
快手昨日獲納入國指、科指，加上瑞銀發表報告，指快手平台處於收入初期，料明年可以錄得盈利及料2020年至2023年收入複合年增長率41%，予目標價430元，買入評級。今早曾升最多7.52%，現報319.6元，升5.47%。
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