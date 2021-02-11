恒指高開123點 快手升1.98% 比特幣創新高 火幣科技升14.9%
文章日期：2021年2月9日 09:28
北水今起暫停，恒指今早高開123點或0.42%，報29442點，高於10天線(29074.52點)，而20天線(29172.25點)昨升穿10天線，今早差距擴大。大市成交金額33億元；國指今早高開16點或0.15%，報11576點。恒生科技指數開市報9810點，升0.55%。
藍籌18隻升，26隻下跌，8隻無升跌。申洲國際（2313）升2.72%，報181元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌1.11%，報125元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升2.69%，報103.1元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻78點；建行（0939）跌0.5%，報5.92元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低8點。
華虹半導體（1347）今公布季績。開市報46.15元，升0.43%。
快手（1024）獲納入國指、科指，23日生效，權重與ATMX一致。開市報309元，升1.98%。
比特幣創新高，火幣科技（1611）升14.9%，報13.56元。
舜宇光學（2382）1月手機鏡頭出貨量年增36%。開市報214.2元，升2%。
丘鈦科技（1478）指紋識別模組銷售升63%。開市報16.8元，升2.07%。
吉利（0175）1月總銷量按年升40% 完成目標10%以上。開市報28.6元，升1.24%。
中交建（1800）去年新簽合同金額增一成。開市報3.67元，升0.54%。
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