北水今起暫停，恒指今早高開123點或0.42%，報29442點，高於10天線(29074.52點)，而20天線(29172.25點)昨升穿10天線，今早差距擴大。大市成交金額33億元；國指今早高開16點或0.15%，報11576點。恒生科技指數開市報9810點，升0.55%。