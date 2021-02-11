北水今日起休市 港股ADR升17點 快手入國指、科指
文章日期：2021年2月9日 08:38
美股破頂，港股ADR升17點或0.06%，報29336點，個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.1%，折合報737.24元；阿里巴巴（9988）跌0.76%，折合報254.46元；小米（1810）跌0.81%，折合報26.93元；美團（3690）升0.22%，折合報407.3元；匯控（0005）升0.6%，折合報41.6元；建行（0939）跌0.52%，折合報5.92元。
美期輕微向下，道期跌0.06%，標期跌0.03%，納期跌0.09%。日股現升0.17%，韓股現升0.86%，澳股現跌0.38%。
北水今日起休市。
今日焦點股份可留意：
華虹半導體（1347）今公布季績。
快手（1024）獲納入國指、科指，23日生效，權重與ATMX一致。
舜宇光學（2382）1月手機鏡頭出貨量年增36%。
丘鈦科技（1478）指紋識別模組銷售升63%。
吉利（0175）1月總銷量按年升40% 完成目標10%以上。
中交建（1800）去年新簽合同金額增一成。
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