道指高開42點，高位曾升237點，低位曾升42點。道瓊斯工業平均指數收漲237點，升幅0.77%，報31385點。標普500指數收漲28點，升幅0.74%，報3915點。納斯達克綜合指數收漲131點，或0.95%，報13987點。

道指高見31386.1點，創上市新高，連升6日，累計升1403.14點，對上一次連升6日是2020年8月7日；標指高見3915.77點，創上市新高，連升6日，累計升201.35點，對上一次連升6日是2020年8月27日。納指高見13987.739點，創上市新高，連升3日，累計升377.102點，對上一次連升3日是2021年1月21日。

迪士尼升4.88%，報190美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻58點，而VISA，跌0.9%，報206.89元，拖低道指12點。

科技股方面，蘋果收市報136.91元，升0.1%，谷歌母公司Alphabet收市報2084.52元，跌0.2%，亞馬遜收市報3322.94元，跌0.87%，Facebook收市報266.58元，跌0.56%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.31%，報410點。德國DAX指數收漲0.03%，報14059點；法國CAC 40指數漲0.48%，報5686點；英國富時100指數收漲0.53%，報6523點。