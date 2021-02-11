根據公布，WELL是次提出收購CRH，股本代價約2.927億加元（17.79億港元）。WELL預料，收購要約會在2月中結束，整項收購計劃將於今年第二季完成，事前須獲監管機構、CRH股東及法院批准。WELL的主席及行政總裁Hamed Shahbazi表示，是次收購有助顯著提升收入及EBITDA，及大幅改善美國業務的營運。

CRH主要在美國13個州，為需要進行腸胃內窺鏡檢查的病人，提供麻醉服務，甚至創新的產品及服務，每年約處理44萬宗個案。CRH約10%收入源自獲美國藥監局認可，可用於單次即棄的安全治療或砌除痔瘡的專利設備。

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