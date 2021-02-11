李嘉誠認購加拿大WELL Health新股
文章日期：2021年2月8日 23:02
在加拿大多倫多上市的WELL Health Technologies Corp.（下稱WELL）公布，與多個機構及包括長實（1113）資深顧問李嘉誠在內的個人投資者達成具約束力的協議，該等投資者將以每股預託證券9.8加元認購其新股，藉此集資2.955億加元（17.96億港元）。每股預託證券造價較其普通股過去5天平均價溢價25%。是次集資所得，連同WELL本身手頭的現金，及向加拿大帝國銀行及匯豐加拿大的債務融資，用於其以約3.692億加元（22.44億港元）總代價，全面收購當地上市公司CRH Medical Corporation（下稱CRH）。
根據公布，WELL是次提出收購CRH，股本代價約2.927億加元（17.79億港元）。WELL預料，收購要約會在2月中結束，整項收購計劃將於今年第二季完成，事前須獲監管機構、CRH股東及法院批准。WELL的主席及行政總裁Hamed Shahbazi表示，是次收購有助顯著提升收入及EBITDA，及大幅改善美國業務的營運。
CRH主要在美國13個州，為需要進行腸胃內窺鏡檢查的病人，提供麻醉服務，甚至創新的產品及服務，每年約處理44萬宗個案。CRH約10%收入源自獲美國藥監局認可，可用於單次即棄的安全治療或砌除痔瘡的專利設備。
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