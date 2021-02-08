美國電動車公司Tesla在向美國監管機構提交的資料顯示，其已經購入15億美元的比特幣，亦接受用比特幣付款購買其汽車產品，公司行政總裁馬思克更曾經在推特（Twitter）指，他看好虛擬貨幣，包括比特幣的造價會上升。受惠Tesla的公布，比特幣的造價再推高12%，最新造價高見4.32萬美元。