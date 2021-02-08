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Tesla購入15億美元比特幣兼接受比特幣付款 比特幣飈逾一成

文章日期：2021年2月8日 21:07

美國電動車公司Tesla在向美國監管機構提交的資料顯示，其已經購入15億美元的比特幣，亦接受用比特幣付款購買其汽車產品，公司行政總裁馬思克更曾經在推特（Twitter）指，他看好虛擬貨幣，包括比特幣的造價會上升。受惠Tesla的公布，比特幣的造價再推高12%，最新造價高見4.32萬美元。

Tesla解釋，購買比特幣原因在於，此舉可讓其增加更多彈性，分散及將現金的回報最大化。Tesla亦接受客人用比特幣付款買車，這讓Tesla成為首家主要汽車公司接受比特幣付款，但是亦提醒投資者，要留意比特幣的價格波幅。Tesla開盤前時段，造價亦曾經上升超過2%。

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