文章由九龍倉酒店總裁高康琳（Jennifer Cronin）代表上述酒店集團撰文，涉及本港11間酒店，包括九倉旗下馬哥孛羅香港酒店、港威酒店、太子酒店及美利酒店；半島酒店；鷹君旗下朗廷酒店、康得思酒店、朗豪酒店及逸東酒店；夏利里拉酒店旗下金域假日酒店及The Hari。

高康琳代表多間酒店集團表示，2019新冠病毒疫情爆發至今已屆一年，加上社會動盪和大規模示威活動的「雙重打擊」，香港目前仍然對外關閉邊境，酒店大堂門庭冷清。業界感激政府去年發放津貼，惟酒店業虧損動輒以數千萬元計，資助金額只是杯水車薪。

在此情況下，九龍倉酒店、半島酒店集團、朗廷酒店及夏利里拉酒店旗下多家企業需裁減達數千人，部分被裁員工更任職數十年、肩負著家庭重擔，經濟衰退和失業率高企足以造成其他長遠的難題和心理健康問題，後果更是令人擔憂，本港弱勢社群亦受到最嚴重的衝擊。

高康琳呼籲政府採取更多行動重振酒店業，包括考慮延長食肆營業時間至晚上9時，讓市民在嚴守社交距離之餘，可與家人共晉晚餐；以及呼籲政府就隔離措施和關閉邊境訂立清晰的策略，為本港已接種疫苗的人士擬訂外遊規定，並為市民制定周全的疫苗接種計劃，協助重啟旅遊業。

其他報道

證監會批投行配售亂象 包銷商誇大需求、角色混亂

馬時亨：恐康宏財務狀況轉差

證監會擬收緊投行配售監管 擬禁對客回佣 避利益衝突

梁振英fb評黃色經濟圈：激情過後 兩手空空

丘鈦科技：指紋識別模組銷售升63%

快手獲納入國指、科指 23日生效 權重與ATMX一致

金管局：港匯持續強勢 香港未見撤資

舜宇光學1月手機鏡頭出貨量年增36%

吉利：1月總銷量按年升40% 完成目標10%以上

綠地香港母公司被官媒點名崇明島項目違規

中交建去年新簽合同金額增一成

恒指升幅收窄僅升30點 大市成交縮至逾1個月低 北水流入增41%

瑞銀汪濤料人行下半年上調逆回購及MLF利率0.05厘

騰訊發年終獎勵 送一手股票予特別貢獻員工 價值近7.4萬元