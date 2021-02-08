酒店業：行業水深火熱已裁數千人 冀政府放寬晚市禁令
文章日期：2021年2月8日 20:38
新冠疫情爆發以來，酒店業一直大受打擊。由九龍倉（0004）旗下酒店集團牽頭，連同大酒店（0045）旗下半島酒店集團、鷹君（0041）旗下朗廷酒店集團及夏利里拉酒店集團，撰文直指「酒店業自第二次世界大戰後，從未經歷如此慘況」，表示早前發放的保就業資助，「資助金額只是杯水車薪」，呼籲政府放寬晚市禁令，以保障就業、挽回經濟。
文章由九龍倉酒店總裁高康琳（Jennifer Cronin）代表上述酒店集團撰文，涉及本港11間酒店，包括九倉旗下馬哥孛羅香港酒店、港威酒店、太子酒店及美利酒店；半島酒店；鷹君旗下朗廷酒店、康得思酒店、朗豪酒店及逸東酒店；夏利里拉酒店旗下金域假日酒店及The Hari。
高康琳代表多間酒店集團表示，2019新冠病毒疫情爆發至今已屆一年，加上社會動盪和大規模示威活動的「雙重打擊」，香港目前仍然對外關閉邊境，酒店大堂門庭冷清。業界感激政府去年發放津貼，惟酒店業虧損動輒以數千萬元計，資助金額只是杯水車薪。
在此情況下，九龍倉酒店、半島酒店集團、朗廷酒店及夏利里拉酒店旗下多家企業需裁減達數千人，部分被裁員工更任職數十年、肩負著家庭重擔，經濟衰退和失業率高企足以造成其他長遠的難題和心理健康問題，後果更是令人擔憂，本港弱勢社群亦受到最嚴重的衝擊。
高康琳呼籲政府採取更多行動重振酒店業，包括考慮延長食肆營業時間至晚上9時，讓市民在嚴守社交距離之餘，可與家人共晉晚餐；以及呼籲政府就隔離措施和關閉邊境訂立清晰的策略，為本港已接種疫苗的人士擬訂外遊規定，並為市民制定周全的疫苗接種計劃，協助重啟旅遊業。
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