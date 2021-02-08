相關報道：證監會擬收緊投行配售監管 擬禁對客回佣 避利益衝突

證監會指出，有新股發行人對能提供高定價的包銷商作出額外獎勵，變相激勵包銷商不注重認購訂單質素，一味收取高價單，最終推高發售價。但定價不符實際需求，最終令新股上市後股價急跌。早前不少小型股上市未幾，股價隨即插水。證監會指，不當包銷行為或是背後原因。

證監會亦批債券集資市場中包銷商行事欠缺透明度、回佣情況常見。根據諮詢文件，債券集資中，包銷商簿記時常使用「X-orders」作為代號，隱藏背後投資者身分，令需求更難以評估。證監指出，作法可能隱藏與發行人關係密切的認購人，亦被部分主權基金用來掩蓋自己參與債市交易。此外，債市集資中，包銷商亦時常向自身客戶提供回佣，變相令部分客戶認購價更為廉宜，有失公平。

包銷商出現誇大訂單情況亦捱轟。據諮詢文件，過往曾出現投資者本擬認購500萬美元債券，但中介人卻於簿內紀錄2000萬美元的情況，變相將需求誇大4倍。證監會批評，做法令價格發現過程失真，更誤導投資者。

其他亂象，則包括簿記及分配備存紀錄不足、包銷商將新股分配予關聯客戶、發行人容許不理解發售架構的包銷商突加入承銷團、自營訂單（proprietary orders）恐涉利益衝突等。

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