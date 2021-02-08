馬時亨：恐康宏財務狀況轉差
文章日期：2021年2月8日 19:20
康宏環球（1019）股東之間的角力沒完沒了，代表深圳幫佳兆業（01638）「太子爺」郭曉群一方的港鐵（0066）前主席馬時亨表示，康宏最近發出盈利預警，加上近期新冠疫情影響下，恐公司生意受影響，因此他擔心康宏比2017年度中期業績之後，進一步轉差。
他指出，康宏不時更新財務報表發出時間，最終未能夠發表最新財務報告。隨著最近康宏發盈警，他會留意康宏如何處理個別無抵押、無還款息及無利息收水的欠款。另他關注康宏的現金流情況，看公司的財務報表能否以持續基準情況去發表，核數師會否發出保留意見等。另因為康宏只發表會刋發2017至2019年度報告，但是之後未有提及2020年度中期報告何時可以發表，他說，究竟情況最後如何，他會拭目以待。
他透露，郭曉群一方曾經在數個月前去信財政司司長，就康宏的企業管治情況表達關注，但是只見對方確認收到信函，未有進一步跟進。他恐若康宏的財務狀況進一步轉差，企業管治又未能夠改善，又不容許股東參與一同去盡快爭取復牌，他期望政府正視情況。
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