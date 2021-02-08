於是次諮詢，證監會首次就建簿、分配以及回佣三項關鍵活動提出具體規定。建簿方面，證監會指出，留意到市場出現誇大認購指示情況。諮詢建議，中介應採取合理措施，確保輸入認購簿（order book）內的指示均代表真實需求，不可誇大認購指示，且須備存客戶指示資料。

回佣則為投行吸客手法，證監會指出，觀察到有新股承銷商向認購客戶提供1%中介費作為回佣。諮詢明言，將建議中介不可向認購客戶提供任何回佣，不應令任何客戶以較便宜價格獲認購股份，亦不應令客戶付出不同價錢。而中介若對客戶提供其他優惠待遇，如保證分配等，亦要作出披露。

分配方面則較易受利益衝突影響，諮詢指出，投行中介有誘因向大客，或是同一公司的資管部門、自身僱員作出更多分配。諮詢建議，中介須訂明分配政策，列明目標投資者策略、不同認購客戶的情況、認購客戶的最低分配額等。

諮詢特別提到，債券發行中，時常出現投行同一公司的其他部門也有意認購的情況，即自營指示（proprietary orders），此類指示的分配更會涉利益衝突。證監會建議，中介應就此訂明分配政策；而若同時出現客戶及自身指示，中介應優先處理客戶認購指示。

此外，現時資本市場集資活動中，投行銀團內一般有三類角色，即聯席全球協調人（JGC）、帳簿管理人（bookrunners）以及非銀團中介。證監會認為，職銜背後的責任錯綜複雜，建議直接引入「整體協調人」（OCs）概念，即負責管理發售事宜、協調建簿過程、向發行人提供意見、擔任穩定價格操作人等事項的投行。

就「整體協調人」角色，證監會於文件內提出多項建議責任，並就此角色設立更為詳細的操守規定。例如，OC將負責安排銀團成員名單及費用，檢查認購簿內信息是否真確，向其他中介提供資料等。

證監會所提及另一大問題，則是現時新股集資過程中，承銷團名單變化不定，時常至上市前，才敲定最終名單。諮詢建議，新股發行人於上市委員會聆訊前4個工作日，便應向證監披露銀團名單及預計費用，包括酌情費用、定額費用及花紅等細節。此外，新股公司亦應在招股書內，增添披露國際包銷費用；而完成上市後，則要披露向每家投行支付的總費用。

諮詢內其他建議，包括擬要求首次公開招股應至少有一名承銷團主事人擔任保薦人，引入「保薦人兼整體協調人」（Sponsor OC）角色，進一步強調承銷團責任。

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