余偉文表示，據從零售及私人銀行所得的資料顯示，關於開設離岸戶口的查詢在2019年有所上升，但到2020年已大致回穩。而上述資金淨流入的現象也反映出，即使開設離岸賬戶，但實際轉移的金額並不顯著。而香港的私人財富管理業務持續增長，資產管理規模（AUM）在2019年上升19%，雖然尚未有2020年的數字，但相信2020年香港該行業增長趨勢延續，錄得雙位數增幅。

另余偉文稱，香港資產管理公司的數目由2019年底的1808家增至2020年底的1878家，在疫情衝擊下仍保持3.9%增幅。儘管2019年經歷社會事件，截至該年底香港的資產管理規模按年大幅上升20%至近4萬億美元，年内錄得2000多億美元的資金淨流入。

至於有金融機構撤出香港，余偉文認為是基於不同的商業考慮；但同時也看到新的金融機構落戶香港，帶來新的業務與擴展計劃。機構進場退場，對於國際金融中心是常見的事。