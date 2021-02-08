此前，包括德國經濟部長阿特邁爾（Peter Altmaier）、日本政府和美國高層官員都和台灣的政府，以及台積電等企業接觸，以確保車用晶片的供應。鄧振中認為，也許有些國家過去會覺得，若與台灣關係太緊密，就會受到大陸懲罰，但今次汽車晶片短缺，突顯了台灣的重要性和在半導體行業中的關鍵作用，因此晶片短缺問題是在向全世界表明：「台灣是可靠的，台灣的公司可以信賴」。

不過，對於台灣晶片製造商是否可能在美國建設更多晶片廠，以加大產能解決晶片短缺問題，鄧振中回應指，此安排不會發生，而最近台灣和各政府之間就晶片供應的討論，亦不會直接影響台灣晶片商的產能分配。鄧振中直言，每個國家的政府都會支持該國行業，這是很自然的事情，而晶片的產能分配，或會否在國外增產能，這則是商業決定，「畢竟在商要言商」。

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