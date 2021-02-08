另外，各業務來自於境外地區的新簽合同額實現2049.89億元，按年增長4.68%，約佔集團新簽合同額的19%。其中基建建設業務為2016.67億元。

各業務來自於PPP投資類項目確認的合同額1769.28億 元（境內為1723.26億元，境外為46.02億元），按年降11.70%，約佔集團新簽合同額的17%。上述投資類項目涉及的總投資概算為4447.55億元，集團在設計與施工環節中預計可以承接的建安合同額為1988.92億元。

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