中交建去年新簽合同金額增一成
文章日期：2021年2月8日 16:32
中交建（1800）公布2020年第四季度主要經營情況。集團指，去年新簽合同金額為10,667.99億元人民幣（下同），按年增長10.59%。其中基建建設業務、基建設計業務、疏浚業務和其他業務分別簽訂合同金額為9508.83億元、477.3億元、588.37億元和93.49億元。
另外，各業務來自於境外地區的新簽合同額實現2049.89億元，按年增長4.68%，約佔集團新簽合同額的19%。其中基建建設業務為2016.67億元。
各業務來自於PPP投資類項目確認的合同額1769.28億 元（境內為1723.26億元，境外為46.02億元），按年降11.70%，約佔集團新簽合同額的17%。上述投資類項目涉及的總投資概算為4447.55億元，集團在設計與施工環節中預計可以承接的建安合同額為1988.92億元。
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