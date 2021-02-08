大市先高後回，午後升幅進一步收窄，最低僅升4點，低見29293點，收市升30點或0.11%，報29319點，雖守住10天線(29069.39點)，但10天線跌穿20天線(29113.96點)，北水假期前最後一日交易，流入金額上升，不過，大市成交金額進一步減少，見近1個月低。