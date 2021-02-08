恒指升幅收窄僅升30點 大市成交縮至逾1個月低 北水流入增41%
文章日期：2021年2月8日 16:26
大市先高後回，午後升幅進一步收窄，最低僅升4點，低見29293點，收市升30點或0.11%，報29319點，雖守住10天線(29069.39點)，但10天線跌穿20天線(29113.96點)，北水假期前最後一日交易，流入金額上升，不過，大市成交金額進一步減少，見近1個月低。
大市全日成交金額1858億元，較上日減少22.38%，是1月4日1826.41億元成交後最少；國指跌1點或0.01%，報11560點。恒生科技指數收報9756點，跌0.39%。
藍籌23隻升，25隻下跌，4隻無升跌。創科實業（0669）升3.61%，收報126.4元，是升幅最大的藍籌，蒙牛（2319）跌1.55%，收報47.55元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）升1.25%，收報406.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻23點；匯控（0005）跌0.84%，收報41.35元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低18點。
北水南下合計淨流入115.86億元，較上日增加41.85%，連續第34日流入，累計流入4149.91億元。南水北上合計淨流入79.3億元人民幣，較上日減少5.51%，連續第7日流入，累計流入357.89億元。
多隻藍籌破頂，包括安踏（2020）創上市新高，見145.2元，收報142.7元，升0.71%；申洲國際（2313）創上市新高，見179.1元，收報176.2元，升2.98%；銀河娛樂（0027）創52周高，見71.15元，收報68.6元，升2.85%。
蘇州貝康醫療（2170）今早上市，定價27.36元。收報27.7元，升幅收窄至1.2%。
而上日上市的快手（1024）獲納入MSCI。股價失守300元關，收報303元，升1%。
恒騰網絡（0136）公布，南瓜電影APP 1月新會員85萬，股價創4年高，收報8.47元，升49.1%。
抖音訴騰訊（0700）壟斷糾紛案，北京法院受理。騰訊收報736.5元，升0.47%。
希望教育（1765）5億人幣收購江西省一本科學院。創上市新高，見3.25元，收報3.17元，升6.3%。
長城汽車（2333）1月總銷量升73.2%至13.9萬輛，另外，又傳長城汽車或將進軍芯片產業。收報25.5元，升9.6%。
花旗料中芯國際（0981）今年錄得經營虧損，大降其目標價28%。收報23.6元，跌3.27%。
正榮服務（6958）盈喜，料去年純利增逾55%。收報4.39元，跌2.2%。
Bossini（0592）獲入主李寧三個月 宣布供股最多近3億元。收報0.4元，跌14.8%。
眾安國際（6060）料去年扭虧為盈。半日收報49元，升2.2%。
新世界百貨中國（0825）發盈警，料中期轉虧。收報1.08元，跌1.81%。
太古地產（1972）第四季港整體辦公樓租用率下跌3% 港商場零售額全跌。半日收報22.05元，跌0.22%。
電盈（0008）去年蝕10億，派末期息0.23元。收報4.37元，跌1.13%。
世茂集團（0813）1月合約銷售按年升96%，合生升367%。收報22.55元，升1.8%。
東風（0489）1月汽車銷量按年增22%。半日收報8.14元，升2.5%。
其他破頂股包括，華潤萬象（1209）創上市新高，見49.95元，收報49.5元，升8.55%；康希諾生物（6185）創上市新高，見370元，收報365元，升8.89%；呷哺呷哺（0520）創上市新高，見23.6元，收報22.85元，升1.11%；郵儲銀行（1658）創上市新高，見5.95元，收報5.9元，升1.9%；雷蛇（1337）創52周高，見2.94元，收報2.94元，升13.95%；飛魚科技（1022）創52周高，見0.85元，收報0.8元，升131.88%；醫思醫療（2138）創52周高，見6.48元，收報6.42元，升3.88%。
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