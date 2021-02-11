汪濤表示，1月份逆回購到期淨回籠1760億元（人民幣，下同），MLF及TMLF到期淨回籠405億元，雖然人行解釋，臨近月末財政支出會大幅增加，應可支撐市場對流動性的需求，但另一方面，1月份南向資金流出2600億元，而北向資金僅流入約400億元，這可能是近期市場流動性偏緊的原因之一。

汪濤相信，人行仍然會在春節前通過逆回購和MLF等工具繼續投放流動性，不過此舉只是滿足較大的臨時流動性需求，並避免利率出現不合理飆升，而非要開啟新一輪貨幣寬鬆，亦認為人行較低機率採用往年的臨時準備金動用安排（CRA）或定向降準，因這可能釋放過於寬鬆的信號，有悖於整體政策基調。

因此，雖然春節前後人行會繼續投放流動性，但未來幾個月信貸增速可能會明顯放緩，一方面，最近監管部門重申或推出多項金融監管措施，這些因素可能導致今年銀行貸款增速放緩；而今年政府債券發行量減少，亦可能是整體信貸增速放緩的主要原因。

汪濤預計，隨著全球疫情逐漸明朗，國內增長動力有望明顯反彈，3月以後貨幣政策將逐步正常化，市場對貨幣信貸政策收緊的預期，加上人行流動性投放偏緊，這可能推高市場利率和債券收益率，人行或在下半年上調逆回購操作利率和MLF利率0.05厘。而考慮到企業和居民收入應會大幅改善，政策正常化對經濟增長的影響應較為有限，但可能會使債券違約增加、信用利差擴大和市場波動加大。

人行於上星期淨投放1460億元，其中於上周四、周五及昨日進行的是14天期跨春節的逆回購。而今日人行則再度改為進行7天期逆回購，規模1100億元，以今日到期逆回購1000億元計，單日淨投放100億元。

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