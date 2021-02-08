報道指，有關數據是華為全球財務結算系統當天的實時數據，尚未經過會計師事務所核定，此外華為方面也未對此予以回應。

報道指，華為財務數據每年都有兩個披露，一個是1月初的未經五大核准的內部實時統計，便於統計各部門的業績。另外是經過五大核定後，按上市公司的要求，進行公開。

報道又指，華為在不久前舉行的市場大會上，確定去年每股分紅1.86元人民幣，較2019年每股分紅2.11元人民幣減少0.25元人民幣。

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