傳華為去年利潤增10% 派息減少
文章日期：2021年2月8日 15:59
內地傳媒引述華為內部財務系統的統計數據，2020年華為總收入為1367億美元(約1.07萬億港元)，按年增長11.2%；利潤99億美元(約772.2億港元)，按年增長10.4%。
報道指，有關數據是華為全球財務結算系統當天的實時數據，尚未經過會計師事務所核定，此外華為方面也未對此予以回應。
報道指，華為財務數據每年都有兩個披露，一個是1月初的未經五大核准的內部實時統計，便於統計各部門的業績。另外是經過五大核定後，按上市公司的要求，進行公開。
報道又指，華為在不久前舉行的市場大會上，確定去年每股分紅1.86元人民幣，較2019年每股分紅2.11元人民幣減少0.25元人民幣。
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