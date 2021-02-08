對於近期大量北水南下，沈昱指出，內地繼續有不少新發基金，這些基金都有配置港股，料北水來港會持續，這些北水的投資喜好，估計會以較獨特而估值吸引的行業，如教育、物管、互聯網。沈昱又表示，港股會繼續受惠於中概股回流，雖然現時南下資金仍未能投資部分中概股，但認為這只是時間問題，而且恒指已有一段時間沒太大升幅，不認為目前出現泡沫。

債市方面，匯豐環球投資管理債券投資管理聯席董事林嘉銘表示，雖然內地去年下半年出現一些企業債務違約，但佔整體只有約1.3%，未算風險，料今年違約比例相約。他又指，例如內房被訂下「三條紅線」，令相關地產商更審慎管理財務，安排槓桿，認為這對行業是好事，但過程中，難免會有較弱的公司有機會出現違約，提醒投資者要小心選擇質素較好的公司。

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