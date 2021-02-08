【有片：選股王】新能源股向好 新天綠色能源回穩可留意
文章日期：2021年2月8日 13:11
恒指高開後最多升417點、高見29706點回順，半日收報29,480點，升192點或0.66%；國指升0.65%。大市表現不俗，恒指中型股指數、小型股指升逾1.5%。大市半日成交1084億元。
科技股偏好，美團（3690）升1.5%，恒騰（0136）升近四成。快手（1024）回吐3%。硬件偏弱，聯想（0992）跌2%、中芯（0981）跌3%、比亞迪電子（0285）跌半成。新能源概念股有追捧，信義光能（0968）升3%，長城汽車（2333）升8%，贛鋒鋰業（1772）升逾半成。礦石紫金（2899）升8%，洛鉬（3993）升逾半成。重型機械濰柴（2338）升6%，中聯重科（1157）升一成。內需消費、濠賭、航空都做好，銀娛（0027）南方航空（1055）頤海（1579）升約4%。
新能源股向好，從事風力、光伏、天然氣投資營運的新天綠色能源（0956）走勢回穩，可以留意。新天綠色去年第四季完成發電量按年增加超過兩成，全年增長增一成；全年平均上網電價按年升近2%，營運數據向好。新天綠色月初升至2.8元高位回落，日前守住2.25元支持回升，今早上試下降軌2.5元，倘能突破，短線調整有望結束，並可向上挑戰2.6元甚至2.8元。低收2.25元止蝕。
劉思明