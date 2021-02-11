恒指半日反覆升192點 北水半日淨流入55億元 貝康醫療僅升6.5%
文章日期：2021年2月8日 12:15
北水南下最後一日，恒指半日反覆上落，高開340點後，出現近300點的上落，最多曾升417點，低位升幅升133點。
恒指半日升192點或0.66%，報29480點，成交金額1083億元；國指升75點或0.65%，報11636點。恒生科技指數收報9812點，升0.17%。
走勢上，半日守住10天線(29085.52點)，不過，同時出現10天線跌穿20天線(29122.02點)的情況。
藍籌38隻升，13隻下跌，1隻無升跌。受惠疫苗接種，銀娛（0027）升4.35%，收報69.6元，是升幅最大的藍籌，蒙牛（2319）跌1.35%，收報47.65元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）升1.54%，收報407.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻29點；匯控（0005）跌0.6%，收報41.45元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低13點。
北水南下合計淨流入55.69億元，較上日全日減少31.81%。南水北上合計淨流入80.64億元人民幣。
蘇州貝康醫療（2170）今早上市，定價27.36元。半日收報29.15元，升6.5%。
而上日上市的快手（1024）獲納入MSCI。股價失守300元關，半日收報290.2元，跌3.2%。
恒騰網絡（0136）公布，南瓜電影APP 1月新會員85萬，股價創4年高，半日收報7.8元，升37%。
抖音訴騰訊（0700）壟斷糾紛案，北京法院受理。騰訊收報739元，升0.82%。
希望教育（1765）5億人幣收購江西省一本科學院。半日收報3.13元，升5%。
長城汽車（2333）1月總銷量升73.2%至13.9萬輛，另外，又傳長城汽車或將進軍芯片產業。收報25.1元，升7.96%。
花旗料中芯國際（0981）今年錄得經營虧損，大降其目標價28%。半日收報23.7元，跌2.8%。
正榮服務（6958）盈喜，料去年純利增逾55%。半日收報4.35元，跌3.1%。
Bossini（0592）獲入主李寧三個月 宣布供股最多近3億元。半日收報0.41元，跌12.7%。
眾安國際（6060）料去年扭虧為盈。半日收報49.85元，升4.07%。
新世界百貨中國（0825）發盈警，料中期轉虧。半日收報1.05元，跌4.54%。
太古地產（1972）第四季港整體辦公樓租用率下跌3% 港商場零售額全跌。半日收報22.1元，無升跌。
電盈（0008）去年蝕10億，派末期息0.23元。半日收報4.39元，跌0.67%。
世茂集團（0813）1月合約銷售按年升96%，合生升367%。半日收報22.9元，升3.3%。
東風（0489）1月汽車銷量按年增22%。半日收報8.12元，升2.2%。
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