2020年六類強積金基金（即股票基金、混合資產基金、債券基金、保證基金、強積金保守基金及貨幣市場基金）均錄得正回報。當中股票基金和混合資產基金的回報分別為15.1%及13.2%。債券基金的回報更按年增加3.5個百分點至7.7%，成為去年回報增幅最多的基金類別。至於預設投資策略當中的核心累積基金及65歲後基金去年整體回報，分別為12.3%及8.8%。

積金局機構事務總監及執行董事鄭恩賜表示，去年新冠肺炎疫情嚴重打擊全球經濟活動，但去年全年強積金總資產值仍見穩健增長，並連續兩年錄得雙位數的年率化回報，反映強積金制度長遠經得起考驗 。

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