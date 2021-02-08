花旗報告指，中芯第四季毛利由第三季的24.2%降至18%，因鰭式場效應晶體管(FinFET)需求疲軟。公司第四季度收入亦下降，但淨利潤同比成長，得益於持續的政府補貼和非經營性所得。花旗指，中芯國際經營效率仍是投資者的主要擔憂，該行將中芯目標價由20.3元下調至14.6元，維持中芯「賣出」評級。

中金報告指，中芯國際2021年首季收入指引強勁，但全年預測謹慎，因美國出口許可批准面臨不確定性。該行認為，因非FinFET產品需求仍強勁，且產品均價有望上升，故上調中芯港股目標價24%至31.5元，A股仍為65元人民幣，維持中芯港股和A股跑贏行業評級。

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